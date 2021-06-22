Yerli aşı gönüllü randevusu nasıl alınır? Yerli aşı gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. TURKOVAC aşısında 3. faz çalışmaları başladı. 3. faz çalışmalarında gönüllü aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar, yerli aşı gönüllü nasıl olunur sorusunun cevabını araştırıyor.
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL BUTONU!
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.
Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.