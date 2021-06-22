Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Delta varyantı özellikle İngiltere ve Hindistan'da en yaygın virüs biliniyor. İlk defa geçen yıl Ekim ayında Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı ise İngiltere'de en yaygın virüs haline gelmesi nedeniyle büyük endişe yarattı. Peki, Delta mutasyonu nedir? Biontech ve Sinovac delta varyantında etkili mi? Delta mutasyonu Türkiye'de var mı? İşte bilinmesi gerekenler...

DELTA MUTASYONU NEDİR?

Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da görüldü. Baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır.

İşte Biontech ve Sinovac delta varyantında etkili mi sorusunun yanıtı;