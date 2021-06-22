Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Delta varyantı özellikle İngiltere ve Hindistan'da en yaygın virüs biliniyor. İlk defa geçen yıl Ekim ayında Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı ise İngiltere'de en yaygın virüs haline gelmesi nedeniyle büyük endişe yarattı. Peki, Delta mutasyonu nedir? Biontech ve Sinovac delta varyantında etkili mi? Delta mutasyonu Türkiye'de var mı? İşte bilinmesi gerekenler...
DELTA MUTASYONU NEDİR?
Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da görüldü. Baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır.
İşte Biontech ve Sinovac delta varyantında etkili mi sorusunun yanıtı;
"DELTA VARYANTINDA BİONTECH AŞISININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 96"
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüslerin mutasyon yoluyla sürekli değiştiğine ve zamanla bir virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğine işaret etti.
Bazı varyantların bulaşıcılık, hastalığın şiddeti ve aşıların etkinliği üzerinde önemli etkisi olan özelliklerinin bulunabileceğini aktaran Köksal, Delta varyantının diğerlerine göre daha ağır bir klinik seyir gösterdiğini, bunda bulaştırıcılık ve hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.
Köksal, "Delta varyantında BioNTech aşısının etkinliği yüzde 96 dolayındadır. Delta varyantının Hindistan dışında görüldüğü ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Bunun da başta gelen nedeni, İngiltere'de çok sayıda Hindistan vatandaşı olması ve iki ülke arasındaki yoğun seyahatlerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Tam bir yasaklama olmadan varyantların ülkeler arasında son derece kolay yayılabileceğini ve bunlar arasında hibrit mutasyonların da ortaya çıkabileceğini anlatan Köksal, "Aşılamada istenen hedefe ulaşmak için geçen süre uzadıkça yeni mutasyonların ortaya çıkması kaçınılmazdır. O nedenle tüm dünyada aşılama, eşit oranda ve hızla yapılmalıdır." ifadesini kullandı.