"HES kodu ciddi bir kazanım ve kıymetini de bilmek gerekiyor. HES kodunda aşı bilgileriniz, aşı kartınız var. Geçen gün ABD'den biri geldi. 'İki doz aşımı oldum' dedi. Elindeki kart bizdekine göre çok daha ilkel, elle doldurulmuş bir kart. Türkiye'de şu an BİoNTech olanlar üçüncü doz olmayacak gibi görünüyor."





Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan:



"Aşıyla ilgili güvensizlik ortadan kalktı. Sağlık Bakanlığımız da yeterli miktarda aşıyı getirdi. Bu iki etken bir araya gelince tüm merkezlerde çok rahat bir şekilde aşı yapılır hale geldi. Basının doğru yönlendirmesi ve sağlık yetkililerinin konuşmalarıyla vatandaşın güveni sağlanmış oldu. Hastanelerdeki hasta sayısı çok çok azaldı. Hastanemizde hasta sayısı yüzde 5'ler civarına indi. Yoğun bakımda hasta sayısı yok kadar az. 3-5 kişiye indi.