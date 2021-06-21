Milyonlar, salgını bitirmek için başlatılan 'aşı seferberliğine' katıldı. Hastaneler doldu taştı...

İzmir'de görevli hemşire Sabire Elen ise önceki gün yüzlerce kişiye aşı yaptı. Mutluluğunu "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajıyla paylaştı. O fotoğrafını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yayınladı.

Veteriner Bekir Çağrı Uysal da önceki gün "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" paylaşımıyla hemşireye destek yolladı! Uysal'ın fotoğrafını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ellerine sağlık adaş" diyerek paylaştı.

Paylaşımı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen genç veteriner, "Hemşire arkadaşa nazire yapmak istedim. Biraz da mesleğimizin önemini vurgulamak, bizim de bu süreçte yaptığımız uygulamaları göstermek istedim" açıklamasını yaptı.