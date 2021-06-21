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    Veteriner , COVİD-19 aşılamasına özendi: Tarım Bakanı li'den yanıt geldi

    Veteriner , COVİD-19 aşılamasına özendi. Sosyal medyadan "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" dedi. Fotoğrafına Tarım Bakanı li'den yanıt geldi: Eline adaş.

    Veteriner Bekir Çağrı Uysal, COVİD-19 aşılamasına özendi

    Milyonlar, salgını bitirmek için başlatılan 'aşı seferberliğine' katıldı. Hastaneler doldu taştı...

    'de görevli hemşire Sabire Elen ise önceki gün yüzlerce kişiye aşı yaptı. Mutluluğunu "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajıyla paylaştı. O fotoğrafını, Bakanı da sosyal medyadan yayınladı.

    Veteriner da önceki gün "Bu oğlan bugün 817 hayvana aşı yaptı" paylaşımıyla hemşireye destek yolladı! Uysal'ın fotoğrafını ise Tarım ve Orman Bakanı li "Ellerine sağlık adaş" diyerek paylaştı.

    Paylaşımı gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen genç veteriner, "Hemşire arkadaşa nazire yapmak istedim. Biraz da mesleğimizin önemini vurgulamak, bizim de bu süreçte yaptığımız uygulamaları göstermek istedim" açıklamasını yaptı.

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