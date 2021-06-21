"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"

Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde.