Normalleşme süreciyle ilgili pek çok başlık toplantıda değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 21 Haziran Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Hangi yasaklar kalktı? Normalleşme kararları nelerdir? İşte detaylar...
21 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?
Kabine toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı saat 15.30'da başladı. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde ulusa seslenmesi bekleniyor. Karar açıkladığında haberimizde yer alacaktır.
İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;
HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.
RESTORAN VE AVM'LER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ
Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.
"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKAMAYIZ"
Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde.