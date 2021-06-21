Gündemde yoğun bir şekilde Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ederken yaş sınırı da her geçen gün aşağıya çekiliyor. Tüm illerden vatandaşlar aşılarını olmak için devlet ve özel hastanelerden ücretsiz olarak randevu almak istiyor. Peki e-devlet, e nabız, MHRS Biontech ve Sinovac covid aşı randevusu alma ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…
COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
E-DEVLET AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ