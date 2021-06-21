"Ancak İBB'nin 16 Temmuz 2020 tarihli 'Yatırım Revize Planı' ile Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilişkin proje yatırım planından çıkarıldı. Tesis için herhangi bir yatırım talebi ya da kredi talebinde de bulunulmadı!"

İBB MECLİSİ DE İBB YÖNETİMİNE DIŞ KREDİ YETKİSİ VERMİŞ

"İleri biyolojik arıtma tesislerinin inşası da olmak üzere İSKİ'ye geçen yıl İBB Meclisi'nce 4,5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Bu yetki neden kullanılmıyor?"