İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN'UN YENİ YALANI
Sabah Gazetesi'nde yer alan, "İBB bir projeyi öldürdü, diğerini süründürüyor" başlıklı haberde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın "Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi 2 yıldır bekliyor" şeklindeki açıklaması yer almıştı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "2017'de Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne, biyolojik ünite ilavesi kararı alınmış, 25 Nisan 2018'de de bu projenin ihalesi iptal edilmiştir. Sizin dönemde yani! Bu projeye İBB Meclisi'nde dış kredi onayı da çıkmamıştır!" iddiasında bulundu.
ÖNCEKİ KADIKÖY BELEDİYESİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK ARITMA TESİSİ PROJESİNİ İPTAL ETTİRMİŞ
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'nin önceki Kadıköy Belediyesi'nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini açıkladı.
İBB Meclisi'nde CHP grubunun arıtma tesisine karşı çıktığı görülüyor...
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi:
"Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediyesi Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. Yani planlar geçerli"