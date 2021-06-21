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    • 21.06.2021 19:15
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    İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı ’un bir yalanı daha ortaya çıktı! Arıtma tesisini iptal ettirmiş

    ’li mahkemeye başvurarak Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi’ni iptal ettirmiş. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi’nin önceki Kadıköy Belediyesi’nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini açıkladı. Böylece, İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı ’un yalan söylediği belirlendi. Haberin detayları...

    İBB Sözcüsü Murat Ongun’un bir yalanı daha!

    CHP'li Kadıköy Belediyesi mahkemeye başvurarak Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmiş.

    Sabah'ın aktardığına göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'nin önceki Kadıköy Belediyesi'nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini açıkladı.

    Birpınar, "Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediyesi Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. Yani planlar geçerli" ifadelerini kullandı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun'un gerçek dışı paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

        İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN'UN YENİ YALANI

        Sabah Gazetesi'nde yer alan, "İBB bir projeyi öldürdü, diğerini süründürüyor" başlıklı haberde, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın "Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi 2 yıldır bekliyor" şeklindeki açıklaması yer almıştı.

        İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "2017'de Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'ne, biyolojik ünite ilavesi kararı alınmış, 25 Nisan 2018'de de bu projenin ihalesi iptal edilmiştir. Sizin dönemde yani! Bu projeye İBB Meclisi'nde dış kredi onayı da çıkmamıştır!" iddiasında bulundu.

        ÖNCEKİ KADIKÖY BELEDİYESİ MAHKEMEYE BAŞVURARAK ARITMA TESİSİ PROJESİNİ İPTAL ETTİRMİŞ

        Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

        Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi'nin önceki Kadıköy Belediyesi'nin mahkemeye başvurarak iptal ettirdiğini açıkladı.

        İBB Meclisi'nde CHP grubunun arıtma tesisine karşı çıktığı görülüyor...

        Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi:

        "Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediyesi Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. Yani planlar geçerli"

        "Ancak İBB'nin 16 Temmuz 2020 tarihli 'Yatırım Revize Planı' ile Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilişkin proje yatırım planından çıkarıldı. Tesis için herhangi bir yatırım talebi ya da kredi talebinde de bulunulmadı!"

        İBB MECLİSİ DE İBB YÖNETİMİNE DIŞ KREDİ YETKİSİ VERMİŞ

        "İleri biyolojik arıtma tesislerinin inşası da olmak üzere İSKİ'ye geçen yıl İBB Meclisi'nce 4,5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Bu yetki neden kullanılmıyor?"

        "Marmara'ya en büyük deşarjı İstanbul yapıyor. Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 830 bin metreküp. İstanbul'un atık sularının yüzde 25'i Kadıköy'den veriliyor. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi bu dönüşümü neden yapmıyor ve İBB neden yatırım planından çıkarıyor?"

        "100 MİLYONLUK DIŞ KREDİ TALEBİ ONAYLANDI"

        "İBB, Kadıköy Atıksu Deniz Derin Deşarjı 2'inci kademe inşaatı için 100 milyon TL dış kredi talebinde bulundu, talep onaylandı. Kadıköy'e kirlilik potansiyeli yüksek atıksuyun derin deniz deşarjı yerine neden Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımına öncelik verilmiyor?"

        Sabah Gazetesi'nde yer alan, "İBB bir projeyi öldürdü, diğerini süründürüyor. Arıtma Tesisi Projesi 2 yıldır bekliyor" başlıklı haberde şöyle denilmişti:

        Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini hatırlattı.

        Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

            Prof. Dr. Birpınar, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin" dedi.

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