Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışının yapıldığı TCG Kınalıada için özel olarak hazırlanan amblem, tarihte kurulan büyük Türk devletlerinden mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasına kadar birçok mesajı içinde barındırmasıyla dikkati çekiyor.
Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katılımıyla cuma günü gerçekleştirildi. Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden senaryo kapsamında yapılan atışla hedef gemi tam isabetle vuruldu.
Atış gününde milli gemi TCG Kınalıada'nın amblemi de dikkati çekti. Dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla uluslararası ve Türk Deniz Kuvvetlerinin askeri standartlarına uygun olarak yapılan MİLGEM korvetinin özel olarak hazırlanan amblemi içinde birçok mesajı barındırıyor.