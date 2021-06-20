Atış gününde milli gemi TCG Kınalıada'nın amblemi de dikkati çekti. Dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla uluslararası ve Türk Deniz Kuvvetlerinin askeri standartlarına uygun olarak yapılan MİLGEM korvetinin özel olarak hazırlanan amblemi içinde birçok mesajı barındırıyor.