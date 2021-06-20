Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen deniz salyası miktarını açıkladı.
Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. On ikinci günün sonunda 353 m³ müsilajla birlikte toplam 4555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik.