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    • 20.06.2021 13:51
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    'nde temizliği! Bakan Kurum son durumu açıkladı!

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'ndeki seferberliği kapsamında temizlenen deniz salyası miktarını açıkladı. Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında temizlenen deniz salyası miktarını açıkladı.

    Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" dedi.

    Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
    Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. On ikinci günün sonunda 353 m³ müsilajla birlikte toplam 4555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik.

        19 Haziran itibarıyla illerimizde;

        İstanbul 1.584 m³

        Kocaeli 326 m³

        Bursa 133 m³

        Tekirdağ 153 m³

        Balıkesir 466 m³

        Çanakkale 378 m³

        Yalova 1.515 m³ müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik.

        Marmara Denizi'mizdeki temizleme seferberliğimizle eş zamanlı yürüttüğümüz denetim çalışmalarımızda, on ikinci gün itibarıyla toplam 4 bin 647 denetim gerçekleştirdik. Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık.

        Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz.
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