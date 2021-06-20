Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

MÜTALAA'DA FETÖ ÜYESİ DENİLMİŞTİ

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmış, örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, sanık Akarsu'nun FETÖ üyesi olduğu kaydedilmişti.

HİMMETLERİ TOPLUYORDU

Terör örgütü mensuplarınca 2010 yılında HSYK'da çoğunluğu ele geçirmeleri sonrasında yapılan toplantılarda, Akarsu'nun Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler içinde yer aldığı bildirilen mütalaada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'nun örgütün toplantılarına katıldığı, bu toplantılarda "himmet" adı verilen aidatları da topladığı belirtilmişti.

ÜÇOK'UN HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Mütalaada, emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, 3 astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı Akarsu'nun onadığına da yer verilmişti.

BANK ASYA'NIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTTÜ

Akarsu'nun, örgütün yurt dışında bulunan kuruluşlarına para gönderdiği kaydedilen mütalaada, Akarsu'nun örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'nın desteklenmesine yönelik olarak da faaliyet yürüttüğü bildirilmişti.

2014 HSYK SEÇİMLERİNDE ÖRGÜT MENSUPLARININ SEÇİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Mütalaada, Akarsu'nun 2014 yılında büyük önem verilen HSYK seçimlerinde örgüt mensuplarının seçilmesine ilişkin çaba gösterdiği aktarılmıştı.