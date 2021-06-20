15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece saat 02.19 itibarıyla NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi askıya alındı.
NATO'NUN HAVA TRAFİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜ ALMA YETKİSİ ALINDI
Turkuvaz Kitap'ın yayımladığı "Asırlık Gece"de, 15 Temmuz öncesi ve sonrası derin bir şekilde analiz ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Asırlık Gece" adlı kitabında 15 Temmuz darbe girişiminde NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisinin alındığına dikkat çekiliyor:
"Saat 02.19 itibarıyla NATO'nun hava trafiği ile ilgili görüntü alma yetkisi, Eskişehir BHHM tarafından askıya alınmıştı. Hazırlık toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinin tespitinde gerekirse Amerikalılardan yardım alınabileceği konuş̧ulmuştu. NATO'nun hava trafiğiyle ilgili görüntü alma yetkisi askıya alınınca bu durum da zora girmiş oldu."