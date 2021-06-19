SON DAKİKA: Son 6 yılda PKK'ya ağır darbe: 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

'ATMACA HAYIRLI OLSUN'

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini de belirten Bakan Akar, "Atmaca, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'leri geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Daha gideceğimiz çok yol var. Çetin bir mücadele içindeyiz. Bunu da aksaksız sürdürmek zorundayız" diye konuştu.

'CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI'

Savunma sanayideki millileşme faaliyetlerine yönelik 'Cin şişeden çıktı' değerlendirmesinde bulunan Bakan Akar, "Herhangi bir şekilde 'bunu yapamayız' gibi bir duyguya, düşünceye yaklaşıma yer yok. Elimizden geldiğince gece-gündüz çalışacağız ve ihtiyaçlarımızın tamamını yerli ve milli olarak başarmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.