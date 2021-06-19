SON DAKİKA: Son 6 yılda PKK'ya ağır darbe: 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerindeyiz" dedi.
Bakan Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip etti. Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi. Türkiye'nin genişleyen etki ve ilgi alanına vurgu yapan Bakan Akar, "Proaktif çalışmalarla tüm muhtemel risk, tehdit ve tehlikelere karşı sorumluluklarımızı yerine getirdik, tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.
5 YIL İÇİNDE 13 BÜYÜK ÇAPLI HAREKAT
TSK'nın görevlerini hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda 17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda. Sadece kendi hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, dost ve kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve bünyesindeki Kara Kuvvetleri tarafından 5 yıl içinde 13 büyük çaplı harekat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kara Kuvvetlerimiz şanlı tarihine bu 13 harekatın başarısını yazdırmış bulunuyor" diye konuştu.