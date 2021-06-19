İran Cumhurbaşkanı kim oldu? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

İbrahim Reisi kimdir? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, düzenlediği basın toplantısıyla 13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre, İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı oldu. Peki, İbrahim Reisi kimdir?
İBRAHİM REİSİ KİMDİR?
Mart 2019'dan bu yana İran Yargı Erki Başkanı olarak aktif görevini sürdüren İbrahim Reisi (61), adaylar arasında muhafazakar kanadın en güçlü ismi olarak görülüyor.
İran devrimi lideri Ruhullah Humeyni'nin ölümü sonrası Hamaney döneminde devlet makamlarında hızla yükseldiği gözlenen Reisi, 1990-1995 yıllarında Tahran Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
2016 yılında yine Hamaney tarafından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığına getirilen Reisi, Mart 2019'da Yargı Erki Başkanlığı oldu. İki dönem ülkenin dini liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi üyeliğine seçilen Reisi, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetti.
Reisi, Yargı Erki Başkanlığına atanmasından kısa bir süre sonra, Uzmanlar Meclisi'nin Başkan Yardımcılığı makamına getirildi. Reisi, ayrıca Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi.