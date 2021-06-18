Turkuvaz Medya iş, sanat ve spor dünyasının ünlü babalarını bir araya getiriyor

Pazar günü saat 13:00'te başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Sabah &Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yapacak. Daha sonra Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panel düzenlenecek. Panele Kiğilı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılacak.

Öğleden sonra ise sanatçı babalar Sabah Gazetesi ve Günaydın Köşe Yazarı İlker Gezici'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. Alişan, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer iş ve özel hayat arasında kurdukları dengeyi izleyenlerle paylaşacak.

SPOR CAMİASI BULUŞACAK

Saat 15:00'te başlayacak Fotomac Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın moderatörlüğünü yapacağı 'Spor Dünyasında Baba Olmak' paneli gerçekleşecek. Panelde Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve Milli Güreşçi Rıza Kayalp gibi isimler baba olduktan sonra spor hayatındaki değişiklikleri anlatacak.