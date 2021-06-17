



MİT RAHATSIZLIK VERDİ

Karara göre; 7 Şubat aslında 15 Temmuz'a giden yolda örgütün bir güç denemesi ve gövde gösterisiydi. Erdoğan'a emrindeki en güvenilir ve en kritik birimi ele geçirme ve ona dokunma yoluyla mesaj verme gayretiydi. Sanıkların savunmalarında, ısrarla Hakan Fidan ve ekibine yönelik söylemlerinin, MİT'in yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları ile örgütün himayedarlarına verdiği rahatsızlığı gösterdiğine dikkat çekildi.

ULUSLARARASI HİMAYEDARLARI İLE 15 TEMMUZ'A KALKIŞTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan'ın soruşturma izni vermemesi ile bir nevi ilk darbe girişimi sonuçsuz kaldı. 7 Şubat ile amacına ulaşamayan örgüt, sonrasında 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişiminde uluslararası himayedarları ile hükümeti devirmeyi denedi. Kararda, "Ancak asıl söz ve hak sahibi milletimizin iradesi ile her seferinde olduğu gibi başarısızlığa mahkum olmuştur" ifadeleri yer aldı.