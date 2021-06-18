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    Son dakika: merkezli 17 ilde FETÖ'nün yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 52 gözaltı kararı

    merkezli 17 ilde, FETÖ'nün yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    AA
    17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

    İstanbul merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon başlatıldı.


    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6'sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



    17 İLDE EŞ ZAMANLI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.



    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon: 52 gözaltı kararı