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    • 19.06.2021 05:53
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    • 19.06.2021 05:53
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    da değişiklik içeren kanun 'de

    da değişiklik içeren kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, zorunlu ödemelerinde standartları da belirliyor. İşte tüm detaylar...

    AJANSLAR
    İcra ve iflas kanunu değişti

    da değişiklik içeren kanun, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliğe göre, ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.
    kurumu daha işlevsel hale getirilecek.

    TRAFİK SİGORTASINDAN ÖDENEN VEFAT VE SAKATLIK TAZMİNATLARINA STANDART
    Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, ndan ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarına standart getiriyor.

    Küçük hasarlar ve hurdaya çıkmış araçlar için değer kaybı tazminatı ödenmemesi öngörülüyor.

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