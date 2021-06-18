İcra ve İflas Kanununda değişiklik içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliğe göre, ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.

Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.

TRAFİK SİGORTASINDAN ÖDENEN VEFAT VE SAKATLIK TAZMİNATLARINA STANDART

Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarına standart getiriyor.

Küçük hasarlar ve hurdaya çıkmış araçlar için değer kaybı tazminatı ödenmemesi öngörülüyor.



