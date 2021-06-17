SON DAKİKA: Müsilaj sonrası görünmez tehlike! Canlı yaşamını yok eden hidrojen sülfür gazı tespit edildi

Çınarcık Çukuru'nun 750. metresinden robot yardımıyla alınan suda çürük yumurta kokusu saptanırken, ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit edildi. Prof. Dr. Nuray Çağlar, "2019 yılında aynı çukurda bu gaz yoktu. Bu tespit, felaketin büyüklüğünü kanıtlıyor" dedi.
"ÜZÜCÜ SONUÇLAR GELDİ"
4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasına çözüm yollarını arayan bilim insanlarının açık denizde yaptığı son sefer, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi Alemdar II ile yapıldı.
12 bilim insanı, ilk araştırmalarını İstanbul Boğazı Beykoz açıklarında yaptı. Daha sonra gemi, enstitü tarafından uzun yıllardır takip edilen 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'ndaki istasyona yöneldi.