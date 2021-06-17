SON DAKİKA: Müsilaj sonrası görünmez tehlike! Canlı yaşamını yok eden hidrojen sülfür gazı tespit edildi

"GAZ YOĞUN OLARAK VAR"

2019 Mayıs ve Ekim aylarında iki kez geldikleri Çınarcık çukurunda hidrojen sülfüre rastlamadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar, "Hidrojen sülfür, denizde yeterli oksijen kalmayınca oluşur. Bu durum istasyonda 500 metreden itibaren derinliklere doğru hidrojen sülfür olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.