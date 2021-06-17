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    • 17.06.2021 10:19
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    SON DAKİKA: Müsilaj sonrası görünmez tehlike! Canlı yaşamını yok eden hidrojen sülfür gazı tespit edildi

    Son dakika haberleri... 'ni kaplayan ve oluşturduğu kötü görüntü yanında denizdeki canlı yaşamını tehdit eden müsilaj (deniz salyysı) haricinde daha vahim bir durum tespit edildi. u'nda tespit edilen hidrojen sülfür gazının canlı yaşamını tehdit ettiği belirtildi. Uzmanlar, durumun denizde yeterli oksijen kalmadığını gösterdiğini ifade ettiler.

    Marmara'da görünmez tehlike!

    Çınarcık Çukuru'nun 750. metresinden robot yardımıyla alınan suda çürük yumurta kokusu saptanırken, ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu tespit edildi. Prof. Dr. Nuray Çağlar, "2019 yılında aynı çukurda bu gaz yoktu. Bu tespit, felaketin büyüklüğünü kanıtlıyor" dedi.

    "ÜZÜCÜ SONUÇLAR GELDİ"
    4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasına çözüm yollarını arayan bilim insanlarının açık denizde yaptığı son sefer, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi Alemdar II ile yapıldı.



    12 bilim insanı, ilk araştırmalarını İstanbul Boğazı Beykoz açıklarında yaptı. Daha sonra gemi, enstitü tarafından uzun yıllardır takip edilen 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'ndaki istasyona yöneldi.



        Bu noktada gemideki gelişmiş oşinografik ekipman denize indirildi. Bilimsel seferin lideri kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar, iklim değişikliğiyle ilgili de önemli bilgiler sunan istasyonunda üzücü sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

        Milliyet gazetesinin haberine göre, Marmara Denizi'nin bu noktasında hidrojen sülfürün (sülfitli bileşikler) kaydedilmesi seferin en önemli ve çarpıcı sonucu oldu. Deniz suyunda söz konusu bulguları destekleyen fiziksel ve kimyasal bulgular ölçümlendi.

        Prof. Dr. Çağlar, deniz ekosisteminin sağlıklı olup olmadığının en net gözlemlendiği istasyonlardan Çınarcık çukurunun derinliklerinde tespit edilen hidrojen sülfürün Marmara Denizi ekolojisinde yeni bir döneme geçildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

            "GAZ YOĞUN OLARAK VAR"
            2019 Mayıs ve Ekim aylarında iki kez geldikleri Çınarcık çukurunda hidrojen sülfüre rastlamadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar, "Hidrojen sülfür, denizde yeterli oksijen kalmayınca oluşur. Bu durum istasyonda 500 metreden itibaren derinliklere doğru hidrojen sülfür olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.



            Prof. Dr. Çağlar, bir litrede 2-2.5 mg oranında hidrojen sülfür bulunması deniz suyunun kimyasal özelliklerinin bozulduğunu gösterdiğini belirtti.



            "EKOLOJİ İÇİN ALARM ÇANLARI ÇALIYOR"
            Enstitü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, uzun süredir takip ettikleri istasyonda karşılaşılan hidrojen sülfürün Marmara Denizi ekolojisi için alarm çanlarının çaldığını doğruladığını vurguladı. Prof. Gazioğlu, "Ölçümlerin tekrar edilmesi ve hidrojen sülfür gibi kimyasal ve fiziksel değişimlerin kayda alınması geleceğimiz için önemli. Ekolojik modellemelerin bu gerçeklikle yenilenmesi gerekiyor" dedi.
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            Marmara'da görünmez tehlike!
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