Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2021 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 09:38
    ABONE OL

    2021 ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu!

    2021 ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan birisi oldu. KPSS sınavına giriş yapacak adaylar için başvuru dönemi sona erdi. Başvuru tarihini kaçıranlar için bir şans daha bulunuyor. KPSS geç başvuru döneminde başvuru yapabilir ve sınava giriş hakkı kazanabilirsiniz. Peki; KPSS geç başvuru 2021 ne zaman?

    takvim.com.tr
    2021 KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu!

    2021 KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS sınavına giriş yapacak adaylar geç başvuru tarihi ve başvuru ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında tamamlanan KPSS başvurularının ardından, gözler KPSS geç başvurusuna çevrildi. Peki; KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak?

    2021 KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

    KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılacak.

    KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

    GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,

    Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)

        KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2021- KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

        Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seçim barajında flaş değişiklik! Detaylar netleşti
        Haberler Güncel 2021 KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu!