2021 KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu!

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.