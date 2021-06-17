2021 KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru tarihi ve ücretleri belli oldu!

2021 KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS sınavına giriş yapacak adaylar geç başvuru tarihi ve başvuru ücretleri hakkında araştırma yapıyor. 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında tamamlanan KPSS başvurularının ardından, gözler KPSS geç başvurusuna çevrildi. Peki; KPSS geç başvuru ne zaman yapılacak?
2021 KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılacak.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri,
Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)