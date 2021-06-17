Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Kurum şu ifadeleri kullandı:

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 m³ ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz.

İllerimizde 9 günün sonunda;

- İstanbul 927,2 m³

- Kocaeli 235,2 m³

- Bursa 131,5 m³

- Tekirdağ 139 m³

- Balıkesir 351 m³

- Çanakkale 286 m³

- Yalova 1.470 m³ müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik.

Denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik.

Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz.