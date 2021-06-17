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    • 17.06.2021 13:19
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    İçişleri Bakanı : "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı 'nun, Meclis Başkanı ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin 'na bilgi verdi.

    10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı 'nun, Meclis Başkanı ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin 'na bilgi verdi.

    MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUBU
    Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.

    Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.

    Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil"