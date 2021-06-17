Hafta içi saat 22:00 yasağı ne zaman kalkacak? Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi her gün uygulanan ve saat 22:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı sabah saatlerinde sona eriyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının son durumunu da merak ediyor. Bu yasakların kaldırılmasıyla ilgili gözler kabine toplantısına çevrilmiş durumda.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının devam edeceğini bildirmişti. Bu bilgilere göre yasakların haziran sonunda bitmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?
AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.