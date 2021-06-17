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    Bir varmış bir yokmuş

    tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte araştırmaya göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...

    Bir varmış bir yokmuş

    Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte araştırmaya göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...

    BU MESLEKLER TARİH OLACAK
    ● Seyahat danışmanlığı
    ● Kasiyer
    çalışanı
    ● Postacı
    çalışanı
    işçisi.

    İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
    mühendisliği

    uzmanlığı
    ● Yazılım, oyun ve uygulama geliştiricisi
    uzmanlığı.

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