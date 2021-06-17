20 yaş üstü aşılama başladı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hız kesmeden devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden, " Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler 20 yaş üstü ve 20 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte detaylar!