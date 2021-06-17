20 yaş üstü aşılama başladı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hız kesmeden devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden, " Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler 20 yaş üstü ve 20 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte detaylar!
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.