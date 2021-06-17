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    • 18.06.2021 08:54
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    ? 20 yaş üstü aşılama son dakika başladı mı? Bakan Koca tarihi açıkladı!

    ? . Aşılama sürecinin hız kazandığı 'de gözler 20 yaş üstüne çevrildi. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? Sağlık Bakanı , haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    20 yaş üstü aşılama başladı mı?

    20 yaş üstü aşılama başladı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hız kesmeden devam ediyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden, " Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." açıklamasını yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler 20 yaş üstü ve 20 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri haberimizde ele aldık. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20 yaş altı ne zaman aşı olacak? İşte detaylar!

    BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

    MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

    Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

        Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.
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        Haberler Güncel 20 yaş altı ne zaman aşı olacak? 20 yaş üstü aşılama son dakika başladı mı? Bakan Koca tarihi açıkladı!