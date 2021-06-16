Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıktı mı? Yerli aşı randevusu alınıyor mu?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Aşının etkinliği konusundaki çalışmalar faz-1 ve faz-2 aşamasından faz-3'e geçmeye yetecek yeterliliktedir ve oldukça da iyidir" dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yerli aşının kullanım zamanıyla ilgili bilgi verdi:

"Binin üzerindeki gönüllü Üzerinde yapılacak çalışmaların sonuçları da her şey olumlu giderse kullanıma uygun hale gelip üretime geçilecektir. Bunun içinde faz-3 çalışmasında yaklaşık iki üç aylık bir zaman dilimi yani Eylül ayının sonuna kadar bir zamana ihtiyaç var."

Çalışma sonuçlarına göre inaktif aşının sonbahar döneminde kullanılması bekleniyor. Türk aşısı klinik çalışmalara göre önce hatırlatma dozu olarak kullanılacak.