Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıktı mı? Yerli aşı randevusu alınıyor mu?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıktı mı? Ülkemizde yerli aşı çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte yerli aşıların çıkıp çıkmayacağı da araştırılıyor. Peki; yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli İnaktif koronavirüs aşısının faz-3 klinik çalışmaları için gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden alınıyor. Gönüllü olmak isteyenler için web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.
YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliği ile geliştirilen inaktif aşı Faz 3 aşamasında. İnsan üzerindeki son çalışmalar için gönüllü başvuruları alınmaya başladı.
Yerli İnaktif koronavirüs aşısının faz-3 klinik çalışmaları için gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden alınıyor. Gönüllü olmak isteyenler için web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Aşının etkinliği konusundaki çalışmalar faz-1 ve faz-2 aşamasından faz-3'e geçmeye yetecek yeterliliktedir ve oldukça da iyidir" dedi.
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yerli aşının kullanım zamanıyla ilgili bilgi verdi:
"Binin üzerindeki gönüllü Üzerinde yapılacak çalışmaların sonuçları da her şey olumlu giderse kullanıma uygun hale gelip üretime geçilecektir. Bunun içinde faz-3 çalışmasında yaklaşık iki üç aylık bir zaman dilimi yani Eylül ayının sonuna kadar bir zamana ihtiyaç var."
Çalışma sonuçlarına göre inaktif aşının sonbahar döneminde kullanılması bekleniyor. Türk aşısı klinik çalışmalara göre önce hatırlatma dozu olarak kullanılacak.