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    • 16.06.2021 09:25
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    ? , ? İşte korucuyuculuğu ve yan etkileri…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılama ülkemizde tüm hızıyla devam ederken var olan iki aşıya bir yenisi daha eklendi. Peki , ? Aşı randevusu gelen ve tercihini Rus aşısı Sputnik V’den yana kullanmak isteyen vatandaşlar koruyuculuğu ve yan etkileri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Sputnik aşısı ne zaman gelecek?

    Sputnik aşısı ne zaman gelecek? Rus aşısı Sputnik V içeriği nedir, inaktif mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti ve son dakika bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar yeni aşı imkanını heyecanla beklerken Sputnik V hakkında pek çok bilgiyi de edinmek istiyor. İşte detaylar…

    SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

    Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 14 Haziran'da Esenboğa Havaalanı'na indi.

    SPUTNİK V AŞISI İNAKTİF Mİ?

    Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır.Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.Aşının etklilik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlenmiş durumda. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi. Her iki dozu da alan kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiği bildirilmişti.

        SPUTNİK V YAN ETKİSİ VAR MI?

        Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, Rusya'dan tedarik edilecek Sputnik V aşısının ülkeye ne zaman geleceği konusunda tarih verdi. Koca, ''Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.'' dedi.
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