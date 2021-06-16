Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği: Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek...

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Çavuşoğlu, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Antalya'da, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüşmelerinin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.





BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüşmesinde iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.



