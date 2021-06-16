Son dakika: FETÖ’nün kilit ismi İstanbul'da yakalandı! MİT ve Emniyetten ortak operasyon





ÖRGÜTÜN ISPARTA EMNİYET İMAMI

Yakalanan FETÖ/PDY üyesinin, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra Terör Örgütüne Üye Olmak", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.'nin de geçmiş dönemde sözde "mahrem imamlığını" yaptığı ortaya çıktı.