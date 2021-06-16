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    • 16.06.2021 12:33
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    ? , ? Son gelişmeler…

    ? , ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi ve memurların tamamı için aşı randevusunun açıldığını duyurmasının ardından sistemlerde yoğunluk yaşanıyor ve koronavirüsten kurtulmak isteyen vatandaşlar randevularını alıyor. Bir süredir Sinovac aşı yoktu ve onu olmak isteyen vatandaşlar merakla bekleyişteydi, peki müjdeli haber geldi mi? Randevu alınabiliyor mu?

    takvim.com.tr
    Sinovac aşı randevusu alınabiliyor mu?

    Sinovac aşı randevusu alınabiliyor mu? Çin aşısı Sinovac geldi mi, randevu veriliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor ve ülkemizde tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. İki aşı arasında kararsız kalanlar ve bir süredir olmayan Sinovac aşısını bekleyenler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte detaylar…

    SİNOVAC AŞISI GELDİ Mİ?

    Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, yakın zamanda "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuşmuştu. Bir süredir bekleyişte olan vatandaşlar bugün itibariyle Çin aşısı Sinovac olmak için randevularını oluşturabiliyor.

    MHRS, E-DEVLET, E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        SİNOVAC AŞISI ETKİLİ Mİ?

        Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.
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