Sinovac aşı randevusu alınabiliyor mu? Çin aşısı Sinovac geldi mi, randevu veriliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük önem taşıyor ve ülkemizde tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. İki aşı arasında kararsız kalanlar ve bir süredir olmayan Sinovac aşısını bekleyenler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. İşte detaylar…
SİNOVAC AŞISI GELDİ Mİ?
Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, yakın zamanda "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuşmuştu. Bir süredir bekleyişte olan vatandaşlar bugün itibariyle Çin aşısı Sinovac olmak için randevularını oluşturabiliyor.
MHRS, E-DEVLET, E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.