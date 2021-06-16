



Olayla ilgili, Başkan Atabay'ın bahsettiği mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. (45) da bu sabah Didim'de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet O.'nun sorgusunun sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili daha önce yakalanan oğlu İhsan O. (20), ağabeyi Mahmut O. (56) ile Yusuf Caner Ö. (20), Bilal D.( 24), Fatih Ö. (45) ve Ali S. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.