Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya karıştı.
İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı.
SARHOŞ BAŞKAN OLAY YERİNE GELEN POLİSE SALDIRDI
Restoranın karışması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, sarhoş olduğu belirtilen Atabay'ın görevini yapan polislere saldırdığı görüldü.