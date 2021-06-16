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    • 16.06.2021 17:17
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    • 16.06.2021 17:17
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    ’da halatının kopması sonucu sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarparak durabildi

    Son dakika haberi... Sahil'de demirli bulunan gemi lodosun etkisiyle halatının kopması sonucu, başka bir gemiye çarptı. Ekipler yaptıkları müdahale ile gemiyi kıyıya sürüklenmekten kurtardı. Çarpan gemi drone ile havadan görüntülendi.

    Kartal’da facianın eşiğinden dönüldü!

    Kartal açıklarında demirlenen Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi, halatının kopması sonucu sürüklendi.

    Bir süre sürüklenmeye devam eden gemi, kıyıdaki başka bir gemiye çarparak durabildi.

    Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör ile hızlı tahlisiye botu kurtarma çalışması için bölgeye sevk edildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kartal sahil bölgesinde demirli bulunan HASAN ŞİŞİK isimli Ro Ro gemisinin halatını kopararak başka bir gemiye yaslanması üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi."

    Kartal'da kıyıya sürüklenen bir diğer gemi ise Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisiydi.

        İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör ve hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Ekipler yaptıkları müdahale ile gemiyi kıyıya sürüklenmekten kurtardı.

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