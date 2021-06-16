Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pita ekmekte mantar kokoreç tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'd ayapılan lezzetler her gün yakından takip ediliyor ve evinde denemek isteyen vatandaşlar malzemeleri, püf noktaları merak ediyor. İşte pita ekmekte mantar kokoreç tarifi…
PİTA EKMEKTE MANTAR KOKOREÇ TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı ılık su
1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1, 5 tatlı kaşığı tuz
4-5 su bardağı un
Kokoreç için;
300 gram kuzu kokoreç
2-3 yemek kaşığı yağ
1 adet sivri biber
1 adet domates
Tuz, bolca top kekik ve pul biber