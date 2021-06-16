Yapılışı:

Ilık su, süt, şeker ve mayayı tel çırpıcı yardımıyla maya tamamen eriyene dek karıştırıp yoğurt ve kontrollü olarak unu, tuzu ekleyin.

Hafif ele yapışan bir hamur yoğurun ve 30 dk mayalandırdıktan sonra unlanmış tezgahta yeniden yoğurup havasını alın. Orta büyüklükte bezeler yapın.

Bezeleri 10 dk mayalandırın ve hafif unlayarak çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açın.

Fırının en yüksek derecesinde (fırın ısınmış olacak), fanlı ayarda 15 dk kadar pişirin. Yağlı kağıt sermenize gerek yok, unlanmış olduğu için kesinlikle yapışmıyor.Benim gibi kokoreç yapmak isterseniz 300 gram kuzu kokoreçi kendi yağında orta sıcaklıkta ısınmış döküm tavada her yüzü 6-7 dk pişecek şekilde pişirip kenara alın.

Satırla doğrayın.

Aynı tavaya çok az yağ ilave edip ince ince doğranmış 1 adet biber ve domatesi tavada çevirerek pişirin.

Kıydığınız kokoreçleri de tavaya alıp bolca kekik, pul biber ve damak tadınıza göre tuz ilave ederek servis edin. Dışarıda yediklerimizi kesinlikle aratmıyor. Deneyenlere afiyet olsun.

