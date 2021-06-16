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    • 16.06.2021 14:00
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    ? ! Malzemeler…

    Gündemde özellikle yemek programlarını izleyenler ? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ilgiyle izlenen yarışmada yapılan lezzetlerin tarifi merak konusu oluyor. Bugünün menüsü olan haberimizde yer alıyor. İşte pratik ve lezzetli nde kullanılan malzemeler…

    takvim.com.tr
    Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır?

    Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pita ekmekte mantar kokoreç tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'd ayapılan lezzetler her gün yakından takip ediliyor ve evinde denemek isteyen vatandaşlar malzemeleri, püf noktaları merak ediyor. İşte pita ekmekte mantar kokoreç tarifi…

    PİTA EKMEKTE MANTAR KOKOREÇ TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı ılık süt
    Yarım su bardağı yoğurt
    1 su bardağı ılık su
    1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
    1 tatlı kaşığı toz şeker
    1, 5 tatlı kaşığı tuz
    4-5 su bardağı un

    Kokoreç için;

    300 gram kuzu kokoreç
    2-3 yemek kaşığı yağ
    1 adet sivri biber
    1 adet domates
    Tuz, bolca top kekik ve pul biber

        Yapılışı:

        Ilık su, süt, şeker ve mayayı tel çırpıcı yardımıyla maya tamamen eriyene dek karıştırıp yoğurt ve kontrollü olarak unu, tuzu ekleyin.
        Hafif ele yapışan bir hamur yoğurun ve 30 dk mayalandırdıktan sonra unlanmış tezgahta yeniden yoğurup havasını alın. Orta büyüklükte bezeler yapın.
        Bezeleri 10 dk mayalandırın ve hafif unlayarak çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açın.
        Fırının en yüksek derecesinde (fırın ısınmış olacak), fanlı ayarda 15 dk kadar pişirin. Yağlı kağıt sermenize gerek yok, unlanmış olduğu için kesinlikle yapışmıyor.Benim gibi kokoreç yapmak isterseniz 300 gram kuzu kokoreçi kendi yağında orta sıcaklıkta ısınmış döküm tavada her yüzü 6-7 dk pişecek şekilde pişirip kenara alın.
        Satırla doğrayın.
        Aynı tavaya çok az yağ ilave edip ince ince doğranmış 1 adet biber ve domatesi tavada çevirerek pişirin.
        Kıydığınız kokoreçleri de tavaya alıp bolca kekik, pul biber ve damak tadınıza göre tuz ilave ederek servis edin. Dışarıda yediklerimizi kesinlikle aratmıyor. Deneyenlere afiyet olsun.
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