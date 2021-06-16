e-Nabız randevu iptali etme nasıl yapılır? MHRS, e- Nabız, e- devlet, 182, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevularını almak ve koronavirüsten korunarak normal hayata adım atmak istiyor. Aşı sırasının 40 yaşa düşmesi, bazı meslek gruplarına, tüm işçi ve memurlara hak tanınması randevu sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Herhangi bir sebepten dolayı gidemeyecek ve haklarının yanmasını istemeyen vatandaşlar aldıkları aşı randevusunun nasıl iptal edileceğini merak ediyor. İşte yanıtı…