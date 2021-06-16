e-Nabız randevu iptali etme nasıl yapılır? MHRS, e- Nabız, e- devlet, 182, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevularını almak ve koronavirüsten korunarak normal hayata adım atmak istiyor. Aşı sırasının 40 yaşa düşmesi, bazı meslek gruplarına, tüm işçi ve memurlara hak tanınması randevu sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Herhangi bir sebepten dolayı gidemeyecek ve haklarının yanmasını istemeyen vatandaşlar aldıkları aşı randevusunun nasıl iptal edileceğini merak ediyor. İşte yanıtı…
AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.