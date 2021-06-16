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    • 16.06.2021 09:48
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    randevu iptali etme nasıl yapılır? , e- Nabız, e- devlet, , !

    Vatandaşlar randevu iptali etme nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırır oldu. Koronavirüs salgını ile bir yıldan fazla süredir mücadele eden dünya ve ülkemizde aşılama ön plana çıkıyor. Sağlık Bakanlığı takvimine göre aşılama süreci tüm hızla devam ederken randevu alma ve iptal etme ekranları yoğun bir şekilde kullanıyor. Tüm illerden vatandaşlar , e- Nabız, e- devlet, , hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki gidemeyecek olanlar randevusunu nasıl iptal edebilir?

    takvim.com.tr
    e-Nabız randevu iptali etme nasıl yapılır?

    e-Nabız randevu iptali etme nasıl yapılır? MHRS, e- Nabız, e- devlet, 182, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aşı sırası gelen kişiler randevularını almak ve koronavirüsten korunarak normal hayata adım atmak istiyor. Aşı sırasının 40 yaşa düşmesi, bazı meslek gruplarına, tüm işçi ve memurlara hak tanınması randevu sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Herhangi bir sebepten dolayı gidemeyecek ve haklarının yanmasını istemeyen vatandaşlar aldıkları aşı randevusunun nasıl iptal edileceğini merak ediyor. İşte yanıtı…

    AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

    Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        RANDEVULARINI AKSATANLAR DİKKAT!

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

        "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
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        Haberler Güncel e-Nabız randevu iptali etme nasıl yapılır? MHRS, e- Nabız, e- devlet, 182, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı!