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    • 16.06.2021 10:01
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    polis alımı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

    Polis olmak isteyen vatandaşlar, POMEM sınavlarına giriş yaptıktan sonra, eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayabiliyor. Adaylarda gözler 28. döneme çevrildi. 27. dönem POMEM'i kaçıran veya katılma şansı bulamayan adaylar, polis alımı ne zaman sorusuna cevap arıyor. İşte konuyla ilgili son bilgiler!

    takvim.com.tr
    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

    28. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı? POMEM üzerinden polis alımları için çalışmalar devam ediyor. 26. dönemlerde eğitim sonu sınavları başlarken, 28. dönemin takvimi de arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman?

    28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

    28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.

    27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI

    27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

    Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

    27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

        POMEM NEDİR?

        POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

        İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

        Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
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        Haberler Güncel 28. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? 28. dönem POMEM sınav tarihi açıklandı mı?