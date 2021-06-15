Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi üzerinden kirli algı operasyonu! 95 IQ altındakilerin bir ürünü!

Başkan Erdoğan'ın değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alındığını belirten Yiğitel, "Bu algı operasyonlarından çok sıkıldık. Bu fotoğrafın çarpıtılması, yeme-içmeye yarayan ancak düşünmeye yetmeyen 95 IQ altındakilerin ürünü. Böyle bir çağda yapmaya çalıştıkları ayak oyunları 2-3 dakika içinde açığa çıkıyor. Reuters'in servis ettiği fotoğraflar arasından o fotoğraf seçiliyor ancak 2 dakika sonra görüntüler ortaya çıktı. Başkan Erdoğan otururken Biden tokalaşmak için el uzatınca eli hava kalmasın diye kalkarken elini uzatıyor ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu bir onur suikastı. Mesele Erdoğan değil. Mesele Cumhurbaşkanlığı makamının içeride ve dışarıda hedef alınması. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 numaralı makamıdır. Burada bu makamı tartışmaya açmak haysiyet cellatlığı, onur suikastıdır." ifadelerine yer verdi.