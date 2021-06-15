Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orhaneli Belediyesi tarafından yaptırılan 8,5 kilometrelik rafting parkuru törenle hizmete açıldı. Özellikle bölgeye ulaşımın kolay sağlanması amacıyla yol yapım çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği parkurun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, çevre ilçe kaymakamları belediye başkanları ve sporseverler katıldı.
BÜYÜK POTANSİYEL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'dan oluşan dağ yöresinin doğa sporları ve eko-turizm anlamında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Genel yerel yönetimlerin gerekse de Bursa milletvekillerinin Ankara'da verdikleri mücadele ile bölgeye önemli hizmetlerin geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bir kere yol işi olmazsa olmaz konulardan biri. Ulaştırma Bakanlığımız marifetiyle yapılan çok önemli çalışmalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Gölcük Yaylası'na yapacağımız Gençlik Merkezi ve Gençlik Kampları Türkiye açısından bir çekim merkezi olacak. Farklı şehirlerden buraya gençlerimiz, çocuklarımız kamp yapmaya gelecek.
Bu çalışmanın tamamına yakınını Bakanlığımız tarafından bir kısmını da Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle yapacağız. Yine Karagöz Mesire Alanı'nda çalışmalarımız var. Büyükorhan Belediyemizin yayla turizmi ile alakalı yeni hazırladığı bir proje var. Harmancık eko-turizm ile alakalı yatırımlar devam ediyor. Keles Kocayayla'daki çalışmalarda artık son aşamaya geldik. Dolayısıyla bugün burada yapılan açılış sadece Orhaneli özelinde bir konu değil, bana göre bu yatırım bütün Bursa'yı hatta bütün Türkiye'yi rafting sporu anlamında ilgilendiren bir konu.