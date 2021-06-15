Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı

DAĞIN TALİHİ DEĞİŞİYOR

Törene katılan bölge Bursa Milletvekilleri adına söz alan bölge milletvekili Osman Mesten ise dağın makus talihinin her geçen değişmeye devam ettiğini vurguladı. Kırsal turizmin en önemli ayağının doğa sporları olduğunu dile getiren Mesten, "Dağın arka yüzü dediğimiz bu bölgemiz genelde uzun süreden beri tekrar ettiğimiz makus talihini değiştiriyor. Artık bizim makus talihimiz değil mahsus talihimiz, özel talihimiz var. Biz bu özel talihimizi meydana getirecek projelerin her zaman arkasındayız. Biz de elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yöremizin potansiyeli Bursa'mızın potansiyeldir. Geleceğiniz bundan sonra çok daha parlak olacak. Çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Yeter ki buna uygun hareket edelim, buna uygun yatırımlar yapalım. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi tabii rafting parkurumuz. Belki de büyük profesyonel sporcular buradan çıkacak. Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum"



FRANSA'DA TANITILACAK

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Orhaneli'de rafting sporunu ve turizmini en iyi şekilde canlandıracaklarını söyledi. Orhaneli'de bir Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Yardımcı, "Uluslararası bir organizasyon için önümüzdeki ay Fransa'da olacağız. Fransa'da burayı dile getirmeye başlayacağız" dedi.