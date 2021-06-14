Ancak 10 gün sonra hepsi serbest bırakıldı. Karara isyan eden işadamı, "Hapisten çıktıktan sonra davadan vazgeçmem için beni tehdit ediyorlar. Ayrıca iftira bile atıyorlar. Her şeye rağmen adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.