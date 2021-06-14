İstanbul Silivri'de 15 Şubat 2021'de İslam Bağdaş'ın yönettiği 4 kişilik çete, ünlü sanayici ve cemiyet insanı Z.B'yi takibe aldı.
Sahte polis kimlikli silahlı çete üyeleri, yazlığına giden işadamının aracına arkadan çarptı.
İşadamı Z.B, kaza tutanağı hazırlamak için aracından indiğinde, şehir eşkıyaları sahte kimliklerini gösterip "Bu bir FETÖ operasyonudur" diyerek alnına silah dayadı. İşadamı, karşı koyunca, ensesinden darp edip Bağdaş'a ait 34 CAK 267 plakalı aracın bagajına atıldı.
34 CBD 998 plakalı araçla da eskortluk yapılarak kaçırıldı. Tekirdağ Altınova'daki metruk bir eve kapatıldı.