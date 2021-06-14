4. Yargı Paketi'nde sona gelindi! O süre 30 güne iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından taslak metin MHP'ye gönderilecek.
TARİH BELLİ OLDU
Hazırlanan kanun teklifi hafta sonuna doğru ise TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor.
60 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE İNİYOR
Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor. 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.