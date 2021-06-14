4. Yargı Paketi'nde sona gelindi! O süre 30 güne iniyor





İKİ BAKANLIK ARASINDA ORTAK BİRİM

Sabah'ın haberine göre, bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.







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