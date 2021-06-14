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    • 14.06.2021 07:35
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    4. Yargı Paketi'nde sona gelindi! O süre 30 güne iniyor

    Yeni düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yasa ile bundan sonra katalog suçlarda tutuklama için “somut delile dayandırma” koşulu aranacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor. 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek.

    Yargı paketinde sona gelindi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından taslak metin MHP'ye gönderilecek.



    TARİH BELLİ OLDU
    Hazırlanan kanun teklifi hafta sonuna doğru ise TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor.



    60 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE İNİYOR
    Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor. 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.

        Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.



        İKİ BAKANLIK ARASINDA ORTAK BİRİM
        Sabah'ın haberine göre, bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.


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        Haberler Güncel 4. Yargı Paketi'nde sona gelindi! O süre 30 güne iniyor