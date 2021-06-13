Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Osman B.'nin yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Songül K. ile aynı araçta bulunan eşi Hüsnü K. (50) ve çocukları Nursima K. (5), Musab K. (7), Abdulkadir K. (9), Esmanur K. (16) ve Faika K. (23) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.