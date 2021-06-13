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    • Güncel
    • 13.06.2021 12:06
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    • 13.06.2021 12:06
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    MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    PKK'ya Pençe darbesi! 5 hain havaya uçuruldu!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!