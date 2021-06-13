14-18 Haziran banka çalışma saatleri 2021! Kademeli normalleşmede bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken kurum ve kuruluşların çalışma saatleri de alınan kararlar doğrultusunda değişiklik gösteriyor. Kademeli normalleşme sürecinde bankaların güncel saatlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.