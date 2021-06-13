14-18 Haziran banka çalışma saatleri 2021! Kademeli normalleşmede bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken kurum ve kuruluşların çalışma saatleri de alınan kararlar doğrultusunda değişiklik gösteriyor. Kademeli normalleşme sürecinde bankaların güncel saatlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.