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    • Güncel
    • 13.06.2021 12:04
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    • 13.06.2021 12:04
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    Tüm illerden vatandaşlar gündemde sıklıkla sorgulamasını yapar oldu. Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasakları uygulanırken pek çok kurumun çalışma saatlerinde de güncellemeler yapılmıştı. 1 Haziran’dan bu yana kademeli normalleşme uygulanırken bankada işlemleri olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki , ? Işte yanıtı…

    takvim.com.tr
    14-18 Haziran banka çalışma saatleri 2021!

    14-18 Haziran banka çalışma saatleri 2021! Kademeli normalleşmede bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken kurum ve kuruluşların çalışma saatleri de alınan kararlar doğrultusunda değişiklik gösteriyor. Kademeli normalleşme sürecinde bankaların güncel saatlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    GÜNCEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

    DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Denizbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.

        QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ONB şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
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        Haberler Güncel 14-18 Haziran banka çalışma saatleri 2021! Kademeli normalleşmede bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?