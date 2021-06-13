



'FİRMANIN 2020 İHRACATI 40 MİLYON EURO'



Varank, firmanın 2020 ihracatının 40 milyon euro olduğuna anlatarak "Alüminyum parçalar, otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor. Firmanın örnek olacak bir yaklaşımı da özellikle çevreye saygılı, geri dönüşümü önceleyen bir üretim tesisini kurması. Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız ne kadar çevreye saygılı yaparsanız firmalar bir adım öne çıkıyor" diye konuştu.