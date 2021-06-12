SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;
- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,