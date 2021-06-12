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    • 12.06.2021 11:20
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Milii Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    PKK'ya darbe! Mağarada etkisiz hale getirildiler

    Milii Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.


    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.




    Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;

    - 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,


        - 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
        - 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
        - 2 adet RPG-7 roketatar,
        - 1 adet Doçka makineli tüfek,
        - 1 adet M-16 piyade tüfeği,


        - 35 adet el bombası,
        - 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
        - 1 adet termal kamera,
        - 1 adet Laptop bilgisayar,
        - keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist etkisiz hale getirildi