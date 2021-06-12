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    • 12.06.2021 11:35
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    • 12.06.2021 11:36
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    Bakanı : Toplamda 1197,2 metreküp ı temizledik

    Son dakika haberi... Bakanı , " temizleme seferberliğimizin 4. günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." dedi.

    Son dakika açıklaması geldi! Müsilaj seferberliği...

    Bakanlığı, nde kirliliğe yol açan (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. ' Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.



    BAKAN AÇIKLADI
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik