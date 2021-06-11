Taksi ve dolmuş esnafı ne zaman aşı olacak? Ulaşım sektöründe çalışanlar aşı olacak mı? Bakan Koca tarih verdi!

Aşı sırası hakkında son gelişmeler takip edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklamalar geliyor. 40-45 yaş, müzisyen ve dizi çalışanlarının ardından yeni meslek grupları için aşı sırası geldi. Bakan Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşı olabileceğini duyurdu ve tarihi açıkladı. Peki, Taksi ve dolmuş esnafı ne zaman aşı olacak? Ulaşım sektöründe çalışanlar aşı olacak mı? İşte detaylar!
TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFI NE ZAMAN AŞILANACAK?
Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceğini bildirdi.
AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı olabileceğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" dedi.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.