Taksi ve dolmuş esnafı ne zaman aşı olacak? Ulaşım sektöründe çalışanlar aşı olacak mı? Bakan Koca tarih verdi!

AVUKATLAR DA KOVİD-19 AŞISI OLABİLECEK

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı olabileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" dedi.

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.