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    7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü hücre evinde yakalandı

    'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçunda kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük (38), hücre evinde yakalandı.

    DHA
    FETÖ hükümlüsü hücre evinde yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük'ün yakalanması için çalışma başlattı.

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    Üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen Gözübüyük'ün, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği tespit edildi.

    Adrese yapılan operasyonla Gözübüyük yakalandı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu, SIM kart ile kitapların arasına gizlenmiş bin dolar ile 625 TL ele geçirildi.
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        Haberler Güncel 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü hücre evinde yakalandı