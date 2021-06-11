7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük'ün yakalanması için çalışma başlattı.
SIM KART 1000 DOLAR VE 625 TL ELE GEÇİRİLDİ
Üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen Gözübüyük'ün, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği tespit edildi.
Adrese yapılan operasyonla Gözübüyük yakalandı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu, SIM kart ile kitapların arasına gizlenmiş bin dolar ile 625 TL ele geçirildi.