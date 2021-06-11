Çikolatalı çilekli kurabiye tarifi! Gelinim Mutfakta çikolatalı çilekli kurabiye nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Çay ve kahve yanına, hızlıca gelecek olan misafirlere hazırlanabilecek hem lezzetli hem de pratik tariflerden biri olan çikolatalı çilekli kurabiyenin malzemelerini ve yapılışını sizler için derledik.
ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
Bardak ölçüsü: ajda çay bardağı (170 ml)
125 gram margarin (Yumuşamış)
1 çay bardağından 1 parmak az zeytinyağı
1 adet yumurta
2 çay bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 çay bardağı damla çikolata
10 adet küp küp kesilmiş orta boy çilek
Aldığı kadar un (6 çay bardağı)