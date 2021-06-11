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    • 11.06.2021 17:28
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    ! ? İşte malzemeler…

    Özellikle gündüz kuşağı yemek programlarını izleyenler sorgulamasını gündemde sıklıkla yapıyor. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta’da yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün yapılan çikolatalı çilekli kurabiye oldu. Peki ? İşte malzemeler ve püf noktalar…

    takvim.com.tr
    Çikolatalı çilekli kurabiye tarifi!

    Çikolatalı çilekli kurabiye tarifi! Gelinim Mutfakta çikolatalı çilekli kurabiye nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Çay ve kahve yanına, hızlıca gelecek olan misafirlere hazırlanabilecek hem lezzetli hem de pratik tariflerden biri olan çikolatalı çilekli kurabiyenin malzemelerini ve yapılışını sizler için derledik.

    ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE TARİFİ

    Malzemeler:

    Bardak ölçüsü: ajda çay bardağı (170 ml)

    125 gram margarin (Yumuşamış)
    1 çay bardağından 1 parmak az zeytinyağı
    1 adet yumurta

    2 çay bardağı toz şeker
    1 paket kabartma tozu
    1 paket vanilin
    1 çay bardağı damla çikolata
    10 adet küp küp kesilmiş orta boy çilek
    Aldığı kadar un (6 çay bardağı)

        Yapılışı:

        Yumuşamış margarin, zeytinyağı, toz şeker, kabartma tozu, vanilin ve yumurtayı birbirine geçene kadar yoğuruyoruz.
        Unu ilave edip hamurumuzu iyice yoğurup toparlıyoruz.
        Damla çikolatayı ilave edip tekrar yoğuruyoruz.
        Çilekleri yıkayıp baş kısımlarını ayırıyoruz.
        Çilekleri önce dörde, sonra üçe kesip küp küp doğruyoruz.
        Kağıt havlu arasına aldığımız çileklerin ıslaklığını alıp hamura ilave edip yoğuruyoruz.
        Çilekleri eklediğimizde hamur hafif ele yapışan bir kıvama gelecek. Un ilavesi yapmayınız.
        Küçük mandalina büyüklüğünde toplar koparıp elimizde yuvarlıyoruz ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde dizip üzerine bastırıyoruz.Pişerken epey yayılıyorlar. Yakın mesafede dizmeyiniz.
        180 derece önceden ısınmış fanlı fırının orta ve bir alt katında 20 dakika pişiriyoruz.
        Son 5 dakikasında tepsileri yer değiştiriyoruz.
        Fırından ilk çıktığında kurabiyelerimiz çok yumuşak olacak, soğudukça sertleşecekler. Afiyet olsun.
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