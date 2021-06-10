Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.06.2021 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2021 15:10
    ABONE OL

    'dan açılışında önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı 'nin baraj alanından katılımıyla ve İsale Hattı açılıyor. açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor." dedi.

    Yukarı Afrin Barajı bugün açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin baraj alanından katılımıyla Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek.

    Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz.

    Ülke olarak sınırlı sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyu barajlarla biriktirerek ihtiyaç duyulan vakitlerde kullanmaktan geçiyor. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 metreküplük su depolama hacmine sahip olduk.

    90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlarımız sürüyor. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için zorlukların hepsinin üstesinden gelecek seviyeye getirdik. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. En büyük avantajımız iyi yetişmiş bilgili insan kaynağına sahip olmamızdır.

    Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.




    Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.

        300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

        Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.

        Baraj 30 bin dekar araziyi taşkının neden olacağı zararlardan da koruyacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Yukarı Afrin Barajı açılışında önemli açıklamalar