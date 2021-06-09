Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Normalleşme takvimi açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini, kademeli normalleşmenin ne zaman tam açılmaya döneceğini araştırmaya başladı. İşte Pazar günü tam kapanmaya ve sokağa çıkma yasağına ilişkin tüm bilgiler…
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Pazar günü tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği henüz bilinmiyor. Ancak, Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda salgına ilişkin son gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor. Kabine'de kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların da alınması öngörülüyor.
KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.