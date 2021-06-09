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    • 09.06.2021 22:36
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    • 09.06.2021 22:36
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    Gündemde yoğun bir şekilde sorgulaması yapılır oldu. Her yıl merakla araştırılan tarihlerden biri oluyor ve hayata gelmemize vesile olan babalar için hediyeler, güzel söz arayışları başlıyor. En güncel mesajları o özel günde milyonlarca evlat sahibi adamın gönlünü mutlu edecek. , , haberimizde yer alıyor. En sevdiklerinizi seçerek babanızın hediyesinin içine not olarak ekleyebilir, uzaktayken mesaj atabilir ya da sosyal medya hesabınızda paylaşmak isteyebilirsiniz.

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    Babalar Günü mesajları 2021!

    Babalar Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı, kısa ve uzun, resimli ve resimsiz Babalar Günü mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl Haziran ayında kutlanan ve küçükken de büyükkende arkamızda dağ gibi duran, karakterimizin ve değerlerimizin gelişmesinde katkısı bulunan, maddi manevi destek olan babalarımız için ne yapsak azdır. Uzun yıllardır kutlanmaya devam eden Babalar Günü'ne özel en mutlu edecek mesajları, sözleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 2021 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

    -Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

    -Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

    -Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

    -Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

    - Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

    - Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

    - Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        - Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.

        - Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

        - Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

        - Canım babam, evimizin huzuru, ailemizin baş tacı Babalar Günü'n kutlu olsun. Seni hep seven her zaman yanında olan çocukların...

        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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