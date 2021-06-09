Babalar Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı, kısa ve uzun, resimli ve resimsiz Babalar Günü mesajları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl Haziran ayında kutlanan ve küçükken de büyükkende arkamızda dağ gibi duran, karakterimizin ve değerlerimizin gelişmesinde katkısı bulunan, maddi manevi destek olan babalarımız için ne yapsak azdır. Uzun yıllardır kutlanmaya devam eden Babalar Günü'ne özel en mutlu edecek mesajları, sözleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanan özel bir gündür. Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2021 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
-Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
-Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
-Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
-Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
- Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
- Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
- Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.